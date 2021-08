Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer in Aschaffenburg fest

Nach Hinweisen durch das Hauptzollamt Aachen aus dem Juli diesen Jahres nahm die Kriminalpolizei Aschaffenburg die Ermittlungen gegen einen 31-jährigen Aschaffenburger auf, der sich per Post rund 300 Gramm Amphetamin hatte liefern lassen wollen. Die Ermittlungen der Kripo mündeten letztlich in einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss, welcher am Mittwochmorgen vollzogen wurde. Die Wohnungstüre des Tatverdächtigen wurde gewaltsam geöffnet und mehrere Rauschgiftfahnder begannen mit der Durchsuchung der Räumlichkeiten.

Die Beamten entdeckten über 360 Gramm Amphetamin, rund 40 Gramm MDMA (Ecstasy) , drei Gramm Ketamin sowie diverse Rauschgiftutensilien und einen Schlagstock. Das Rauschgift und die Gegenstände wurden sichergestellt, der Wohnungsinhaber vorläufig festgenommen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der Tatverdächtige am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg zur Herkunft der Betäubungsmittel und den Rauschgiftgeschäften des 31-Jährigen, der sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten hat.

dc/Gemeinsame Presseerklärung des PP Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg