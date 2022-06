Polizei nimmt flüchtigen Ladendieb in Aschaffenburg fest

In seinem Rucksack konnte man neben dem Diebesgut auch noch geringe Mengen Cannabis und Heroin auffinden. Der Täter ist bei der Polizei bereits einschlägig bekannt.

Kleintransporter flüchtet nach Verkehrsunfall

Großostheim. Am späten Mittwochnachmittag zwischen 17 und 18 Uhr wurde ein in der Marsstraße (Ortsteil Ringheim) geparkter, blauer BMW bei einem Verkehrsunfalls beschädigt. Die geschädigte Fahrzeugführerin musste diverse Kratzer und Dellen an ihrem Auto feststellen. Der Unfallverursacher gab sich bislang nicht zu erkennen. Eine Nachbarin hörte im Tatzeitraum einen lauten Knall aus Richtung der Straße und sah anschließend einen weißen Lieferwagen mit Firmenaufschrift wegfahren. Inhalt der Aufschrift oder das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs sind nicht bekannt. Der verursachte Sachschaden wird mit rund 4000 Euro angegeben.

Diebe klauen 500 Meter Kupferdraht

Laufach. Im Zeitraum von Mittwoch, 22. Juni, bis Dienstag, 28. Juni, haben unbekannte Täter gut 500 Meter Kupferdraht von der Oberleitung eines stillgelegten Gleisabschnitts im Bahnerlebniszentrum (Ortsteil Hain) entwendet. Die Täter haben zudem einen dort abgestellten Bahnwagon aufgehebelt und beschädigt. Als Hebelwerkezug wurde offensichtlich ein tatorteigener Schwellennagel verwendet. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht.

Polizei Aschaffenburg/mm