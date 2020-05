Polizei nimmt Exhibitionist am Aschaffenburger Hauptnahnhof fest

Am Montag fuhr gegen 16:20 Uhr eine 31-jährige Frau mit einem Regionalexpress von Würzburg aus in Richtung Aschaffenburg. In ihrem Abteil saß ihr ein 36-jähriger Finne gegenüber, der zunächst den Blickkontakt suchte. Anschließend entblößte er sein erigiertes Geschlechtsteil und onanierte. Nachdem die Frau ein Bild von dem Mann gefertigt hatte, informierte sie über den Zugbegleiter die Bundespolizei. Die Polizeibeamten warteten bereits am Aschaffenburger Hauptbahnhof auf den Exhibitionisten und nahmen diesen fest. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

palu/Bundespolizei Würzburg