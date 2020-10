Polizei muss in Aschaffenburg Streit schlichten

Zusammen mit einer alarmierten zweiten Streife gelang es, die beiden aggressiven Täter von der 35-jährigen Kontrahentin zu trennen. Die Klärung des Sachverhaltes wurde durch mehrere Beteiligte massiv behindert. Einer der hochgradig alkoholisierten Täter, ein 37-Jähriger musste durch Unmittelbaren Zwang überwältigt werden. Hierbei kam auch der polizeiliche Einsatzstock zur Anwendung. Der zweite Aggressor flüchtete in der unübersichtlichen Lage in unbekannte Richtung. Die Frau erlitt Schürfwunden, der 37-Jährige wurde in der Arrestzelle ausgenüchtert. Anzeige wegen Körperverletzung wird der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den zweiten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der TelNr: 06021/857-2230 zu melden!

Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag um 23:50 Uhr wurde in der Seidelstraße ein VW zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle von einer Polizeistreife angehalten. Beim 53-jährigen Fahrer nahmen die Ordnungshüter massiven Alkoholgeruch war. Ein Alcotest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Führerschein zum Zwecke der Einziehung sichergestellt und durch einen Arzt Blut entnommen.

Gaststättenkontrolle

Bei der Kontrolle einer Gaststätte in der Würzburger Straße am Sonntag um 06:20 Uhr durch zwei Polizeistreifen stellten die Beamten fest, dass ein Gast ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz umherging. Anzeige ergeht deshalb gegen den 47-Jährigen und den 44-jährigen Wirt nach dem Infektionsschutzgesetz an die Stadtverwaltung.

Haustürbettler kontrolliert

Nach mehreren Mitteilungen von Bürgern konnten in der Wilhelminenstraße am Sonntag um 11:20 Uhr fünf 15-39 Jahre alten männliche Personen aus einem südosteuropäischen Land angetroffen werden, die von Haus zu Haus zogen, bettelten und Gartenarbeiten anboten. Den Männern wurde ein Platzverweis erteilt und für die Folge der Nichtbeachtung der polizeiliche Gewahrsam angedroht.

Zechpreller in Aschaffenburg

Ein 63-jähriger betrat am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr ein Lokal in der Goldbacher Straße, verzehrte Essen und Getränke für über 40 Euro und führte kein Geld mit sich. Der Wirt alarmierte die Polizei, worauf die Personalien des Zechprellers nach dessen Mitnahme auf der Wache festgestellt wurden. Anzeige wegen Zechbetrug wird erstattet.

Drei Verletzte nach Auffahrunfall in Haibach

Am Sonntag um 15:00 Uhr befuhr eine 39-Jährige mit ihrem Tesla die Würzburger Straße in Richtung Aschaffenburg. An einem Zebrastreifen wollte ein Fußgänger die Fahrbahn queren, weshalb sie ihr Auto abbremste. Der 30-jährige Fahrer eines nachfolgenden Mercedes erkannte die Situation zu spät und fuhr trotz Ausweichmanövers auf. Er sowie zwei 24 und 17 Jahre alten Insassen wurden hierbei leicht verletzt. Gesamtschaden: 5.000 Euro.

vd/Polizei Aschaffenburg