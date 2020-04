Polizei Marktheidenfeld stoppt zwei berauschte Fahrer

Stark betrunkener Autofahrer

Triefenstein, Lkr. Main-Spessart Mit 2,2 Promille wurde am Montag, gegen 11:30 Uhr, ein 54-jähriger Autofahrer an der Kreisstraße MSP 31 aufgegriffen. Nach Mitteilung durch einen Fußgänger stellte eine Polizeistreife den Mann mit Verletzungen an der Hand am Straßenrand stehend fest. Er war deutlich alkoholisiert und hatte Probleme, sich auf den Beinen zu halten. Nach seinen Angaben war er auf dem Weg von Düsseldorf nach Stuttgart und hatte sein Auto mit leerem Tank in einem nahegelegenen Feldweg abgestellt, um zu Fuß die nächste Tankstelle aufzusuchen. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher, versperrten das Fahrzeug und nahmen den Mann mit zur Dienststelle. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Unterdessen teilte ein weiterer Zeuge mit, dass der Mann sich an einem Zaun an der Autobahn, nahe eines Feldweges zu schaffen machte. Wie sich herausstellte, durchtrennte er den Wildschutzzaun, um so die Autobahn verlassen zu können. Dabei richtete er einen Schaden von etwa 500 € an. Der volltrunkene Autofahrer wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in Schutzgewahrsam genommen.

Mit Haschisch im Auto unterwegs

Erlenbach, Lkr. Main-Spessart Eine geringe Menge Betäubungsmittel entdeckten Polizeibeamte am Montag, gegen 18:50 Uhr, in einem Auto. Eine Streife kontrollierte zwei Männer, 21 und 28 Jahre, im Gewerbegebiet „Dürre Wiese“. Die im Landkreis Miltenberg beheimateten Personen gaben an, in Erlenbach „einkaufen“ zu wollen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten dann eine geringe Menge Haschisch sowie diverse Rauschgift-Utensilien aufgefunden werden. Nachdem beide Männer positiv auf Cannabiskonsum getestet wurden, wurde die Weiterfahrt unterbunden. Da die Beiden nicht im selben Haushalt wohnen, wurde außerdem ein Verstoß gegen die Corona-Ausgangssperre zur Anzeige gebracht.

dc/Merldungen der Polizei Marktheidenfeld