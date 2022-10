Polizei Lohr stoppt zwei angetrunkene Autofahrer

Am 25.10.2022 wurden im Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss festgestellt. Zunächst wurde um 14.45 Uhr in Neustadt a. Main eine Fahrzeugführerin kontrolliert, welche unter Alkoholeinfluss stand. Der auf der Dienststelle anschließend durchgeführte gerichtsverwertbare Atemalkoholtest bestätigte anschließend die Alkoholfahrt.

Des Weiteren wurde in der Nacht zum Mittwoch gegen 01.50 Uhr, in der Orber Straße in Frammersbach ein Fahrzeugführer kontrolliert. Bei diesem konnte ebenfalls eine Fahrt unter Alkoholeinfluss nachgewiesen werden. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt und erhielten eine Anzeige.