Polizei Lohr fragt: Wer vermisst sein E-Bike?

Da es sich um ein relativ hochwertiges E-Bike handelt, wird der Verlierer

darum gebeten, sich bei der Polizei in Lohr zu melden, wo das E-

Bike bis es dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden

kann, verwahrt wird.

Erreichbarkeit 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Meldung der Polizei Lohr

Unterschlagene Smartwatch mit Drogenfund

Marktheidenfeld. Am Sonntagabend teilte eine 27-jährige

Geschädigte bei hiesiger Dienststelle mit, dass ihre Smartwatch durch eine

unbekannte Person unterschlagen wurde. Die Mitteilerin konnte ihre Smartwatch in

einem Wohnhaus in Marktheidenfeld orten. Bei Überprüfung des Wohnhauses durch

eine Streife, konnte die 56-jährige Beschuldigte angetroffen werden. Hier gab die

Dame an, die Smartwatch in ihrer Wohnung zu haben. Während der

Sachverhaltsaufnahme wurde durch die Beamten in der Wohnung Marihuanageruch

festgestellt. In einer anschließend durchgeführten Durchsuchung der Wohnung

konnte letztlich noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt

werden. Die Dame erwartet nun neben der Unterschlagung noch eine Anzeige nach

dem Betäubungsmittelgesetz.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld

Faschingsumzüge im Karlstadt, Arnstein und Zellingen

Karlstadt. In Karlstadt waren, soweit feststellbar, etwas weniger Zuschauer als bei den Umzügen der letzten Jahre anwesend. Im Zusammenhang mit dem Faschingsumzug in Karlstadt mussten kleinere Sicherheitsstörungen unterbunden werden. Auf Anordnung des Ordnungsamtes musste ein Faschingswagen den Faschingszug verlassen, da ein Teil der als Radsicherung eingesetzten Personen alkoholisiert war. Im Rahmen des Faschingstreibens kam es gegen 17.35 Uhr auf dem Marktplatz in Karlstadt zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 23-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau von einer Gruppe von mindestens vier Personen geschlagen und getreten wurden.

Arnstein. Zu dem im Grunde störungsfrei verlaufenen Faschingsumzug in Arnstein sind polizeiliche Ermittlungen zu einem Vorfall nötig, weil ein 27-jähriger Mann einen 23-jährigen Mann, der sich mit ihm auf einem Faschingswagen befand, schlug und trat. Der Geschädigte musste aufgrund der dadurch entstandenen Verletzungen eine Klinik aufsuchen.

Zellingen. Der Umzug in Zellingen verlief problemlos, wobei es im Nachgang zu dem Faschingszug auch dort zu vereinzelten Problemen kam. Eine stark alkoholisierte 50-jährige Frau wollte sich gegen 18:00 Uhr, auf Höhe des Mainuferparkplatzes in Retzbach, einer Gruppe von Jugendlichen anschließen, was von diesen nicht gewünscht war. Es kam zu einem Wortgefecht zwischen den beiden Parteien, wobei die Frau nach ihren Angaben auch geohrfeigt worden sei. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles sich unter Tel.: 09353/97410 zu melden.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Karlstadt. Am Sonntag fiel den Beamten gegen 21.20 Uhr in der Arnsteiner Str. in Karlstadt eine 36-jährige Frau auf, welche mit einem E-Scooter unterwegs war, an dem das Versicherungskennzeichen fehlte. Eine Kontrolle der Dame ergab dann auch, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, auf die Fahrerin kommt eine Strafanzeige zu.

Von Fahrbahn abgekommen

Arnstein. Eine 77-jährige Autofahrerin kam am Sonntag gegen 7.30 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Ölmühlweg zwischen Werneck und Arnstein aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr sich dort in einem Straßengraben fest. Ihr Pkw, an dem ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstanden war, musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Meldungen der Polizei Karlstadt