Polizei löst verbotene Party auf dem Skaterpark in Lohr auf

Der Streifenbesatzung gelang es trotzdem die Personalien von acht Personen im Alter von 16 bis 21 Jahren zu erheben. Auf dem Skaterplatz hatte sich offensichtlich die Gruppe zu einer Feier getroffen. Auf den Sitzgelegenheiten waren Unmengen an Apfelwein-, Getränke- und Bierflaschen abgestellt. Gefüllte Pappbecher und Verpackungen eines naheliegenden Schnellrestaurants lagen herum. Die vor Ort befindlichen Personen gaben vor, sich nur zufällig am Skaterplatz aufgehalten zu haben. Von einer Feier wollte angeblich keiner etwas wissen. Die zurückgebliebenen Getränkereste wurden von der Streife an Ort und Stelle entsorgt. Ein herrenloser Rucksack und zwei volle Flaschen Wodka wurden als Fundsachen sichergestellt. Die angetroffenen Personen wurden auf das immer noch gültige Infektionsschutzgesetz hingewiesen. Diesbezüglich wurde gegen die Betroffenen Anzeige erstattet. Seitens der Streifenbesatzung wurde ferner darauf hingewiesen, dass die verursachte Vermüllung des öffentlichen Platzes nicht zu tolerieren sei. Nach Aufforderung und Belehrung wurde der Platz durch die Betroffenen aufgeräumt.

Zwei geparkte Autos angefahren

Lohr. Am Freitagmorgen in der Zeit von 8.30 Uhr bis 9.45 Uhr, wurde ein geparkter grauer VW-Touran auf einem Parkplatz in der Haaggasse von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Durch den Anstoß entstanden vorne links am Fahrzeug etliche Kratzspuren. Der Touran parkte auf dem Parkplatz neben dem Isolatorenmuseum. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500,00 Euro.

Ein weiterer geparkter Pkw wurde bereits am Donnerstagnachmittag in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.45 Uhr von einem bisher unbekannten Verursacher angefahren und beschädigt. Der schwarze BMW parkte auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Sandfeld. Am BMW entstand am linken hinteren Radkasten eine Delle. Der Sachschaden wird auf ca. 1000,00 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410

mci / Quelle: Polizei Lohr