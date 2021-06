Polizei löst illegale Party in Kahl auf und stellt Brownies sicher

Es wurden diverse Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz geahndet. Dem Besitzer der Brownies droht weiterhin ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Alzenau - In der Neuwiesenstraße, auf Höhe der Hausnummer 10, wurde zwischen Freitagabend, 19:00 Uhr, bis Samstagmorgen, 10:00 Uhr, ein ordnungsgemäß geparkter Peugeot angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss jedoch von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund des Schadens könnte es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers nach derzeitigem Ermittlungsstand um einen Pritschenwagen oder Ähnliches handeln.

Der Sachschaden an der Fahrzeugfront des Peugeot beläuft sich auf schätzungsweise 1.000,- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 zu melden.

Sachbeschädigung durch Graffiti am Mömbriser Bahnhofshäuschen

Mömbris - Unbekannte Täter haben zwischen dem 01.06.2021 - 04.06.2021 das Bahnhofshäuschen in Strötzbach mit pinken Schriftzügen „verschönert", dies teilte die KVG am Freitagvormittag der hiesigen Dienststelle mit. Das Graffiti wurde großflächig und zum Teil mit persönlicher Widmung und einem Herz auf dem gesamten Häuschen verteilt. Hierdurch ist ein Schaden in Höhe von 1.000,- Euro entstanden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 zu melden.

Unerlaubter Umgang mit Asbest in Karlstein

Karlstein - Nach telefonischer Mitteilung über Arbeiten mit Asbestplatten werden bei einem 50-jährigen Mann aus der Goethestraße in Karlstein umweltrechtliche Verstöße geprüft. Arbeiten mit Asbest unterliegen strengen Vorschriften und können als Ordnungswidrigkeiten aber auch als Straftaten geahndet werden.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau