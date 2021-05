Polizei löst Grillparty im Main-Tauber-Kreis auf

Gegen 13.30 Uhr meldeten mehrere Zeugen, dass sich auf dem Gelände eines Vereins in der Hauptstraße unzählige Personen gemeinsam grillen würden. Als Polizisten vor Ort eintrafen, stellten sie hinter einem Sichtschutz, der zur Straße aufgebaut war, 29 Personen fest, die gemeinsam grillten. Aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen wurde die Party aufgelöst. Sämtliche Personen kamen der Aufforderung der Polizeibeamten nach. Alle Besucher müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

Betrunken in Wertheim unterwegs

Ein 35-Jähriger war am frühen Samstagmorgen mit knapp zwei Promille mit seinem Wagen in Wertheim unterwegs. Der Mann befuhr mit seinem Skoda Superb gegen 3.15 Uhr die Theodor-Heuss-Straße und wurde an der Einmündung zur Willy-Brandt-Straße durch eine Polizeistreife kontrolliert. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Ein Test ergab mehr als 1,8 Promille. Daraufhin wurde dem Mann But im Krankenhaus entnommen. Der 35-Jährige musste an Ort und Stelle noch seinen Führerschein abgeben. Nun erwartet den Fahrer eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Deutlich zu schnell unterwegs

Tauberbischofsheim/Distelhausen. Am Sonntagnachmittag waren acht Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen deutlich zu schnell auf der Bundesstraße 290 bei Tauberbischofsheim-Distelhausen unterwegs. Mit 141 Stundenkilometern bei erlaubten 100 Stundenkilometern lenkte ein 20-Jähriger seinen Wagen. Ein 34-Jähriger war sogar mit 45 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho unterwegs. Die beiden Männer, sowie die weiteren sechs zu schnellen Verkehrsteilnehmenden müssen nun mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und Konsequenzen für ihre Fahrerlaubnis rechnen.