Polizei löst Corona-Party in Kahl auf

Am Montag gegen 1 Uhr wurde der Alzenauer Polizei anonym eine illegale Geburtstagsparty in einem Mehrfamilienhaus mitgeteilt. Bei der Überprüfung durch die Polizei konnten schließlich insgesamt sieben Jugendliche und Heranwachsende aus verschiedenen Hausständen in dem Anwesen angetroffen werden, die zugaben einen Geburtstag gefeiert zu haben. Auf alle kommt nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz zu.

Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Montag konnte eine Streife der Alzenauer Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle geringe Mengen Amfetamin und Marihuana sicherstellen. Die Steife hatte um 00.30 Uhr in der Brentanostraße einen Mazda kontrolliert, der mit zwei Personen besetzt war. Bei der 19-jährigen Fahrerin kam dabei in einer Bauchtasche das Rauschgift zum Vorschein.

Nachdem ein Drogentest bei der jungen Frau positiv verlief, folgte die obligatorische Blutentnahme. Da weder die Fahrerin noch ihr 22-jähriger Beifahrer einen triftigen Grund für das Verlassen der Wohnung während der nächtlichen Ausgangssperre hatte, folgt noch eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Einbrecher beschädigt Schuppen in Kleinkahl

Kleinkahl-Edelbach, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag drang ein Unbekannter gewaltsam in einen Schuppen in Edelbach ein. Er machte sich dort an einem Stromkasten und einer Kühltruhe zu schaffen. Was der Täter damit bezweckte, ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau