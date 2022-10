Polizei klärt Unfallflucht in Marktheidenfeld

Wie mit Pressebericht vom 25.10.2022 mitgeteilt, entfernte sich am Montagabend, den 24.10.2022, ein Fahrzeugführer in Marktheidenfeld unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem er unmittelbar zuvor aufgrund mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Laternenmast geprallt war, sodass dieser umknickte und nicht unerheblicher Sachschaden entstand.

Am Wochenende fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld ein Fahrzeug auf, das mit dem Unfallgeschehen in Zusammenhang stehen könnte. In Zusammenführung mit den Erkenntnissen der umfangreichen Ermittlungen konnte schließlich ein junger Mann aus einem Ortsteil von Marktheidenfeld als Unfallverursacher ermittelt werden.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

12- und 13-Jährige beim Ladendiebstahl erwischt

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Samstagmittag wurde eine 12- Jährige sowie ihre 13-jährige Begleiterin vom Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes dabei beobachtet, wie sie Waren, darunter zwei Fläschchen Schnaps entwendeten. Die beiden Mädchen wurden von der Polizei an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld