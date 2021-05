Polizei klärt Einbruchversuch auf - Mountainbike-Besitzer gesucht

Gesucht wird der Eigentümer des entwendeten Zweirades, Mountainbike Full Suspension - Specialized, mit welchem der Mann unterwegs war. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr a.Main unter der Rufnummer 09352 8741-0 entgegen.

Wildunfälle im Bereich der Polizei Lohr

STEINFELD, LKR.MAIN-SPESSART. Am Sonntag um 21:45 Uhr kam es auf der Kreisstraße MSP 24 zwischen Steinfeld und Urspringen zu einem Wildunfall. Das Reh wurde vor Ort vom zuständigen Jagdpächter erlöst. Der entstandene Frontschaden am Seat wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

LOHR A.MAIN, LKR.MAIN-SPESSART. Zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen einem Reh und einem Pkw kam es am Sonntag gegen 22:30 Uhr auf der Staatsstraße 2437 von Lohr kommend in Fahrtrichtung Hausen. Das Reh überlebte die Kollision und rannte weiter in den angrenzenden Wald. Eine Nachsuche durch den zuständigen Jagdpächter wurde vorgenommen. Am Renault entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

dc/Meldungen der Polizei Lohr