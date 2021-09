Polizei Karlstadt kann zwei Unfallfluchten aufklären

Am Donnerstag um 08:15 Uhr beschädigte ein blauer Opel Meriva beim Ausparken aus dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Gemündener Straße den nebenstehenden VW Tiguan und verursachte Kratzspuren hinten links. Der Fahrer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.500,- Euro zu kümmern. Da ein aufmerksamer Bürger sich das Kennzeichen notierte und wusste, dass es sich um einen blauen Opel handelte, konnte der bislang unbekannte Unfallverursacher ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

Arnstein, Ldkr. Main-Spessart. Am Donnerstag um 14:00 Uhr teilte die 38-jährige Fahrerin eines Hyundai I30 mit, dass ihr Pkw auf dem Bettendorfplatz angefahren und beschädigt wurde. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Streifschaden in Höhe von 1.000,- Euro zu kümmern. Da sie von einer aufmerksamen Zeugin das amtliche Kennzeichen hatte und dazu wusste, dass es sich um einen Mitsubishi handelte, konnte auch hier der Fahrer ermittelt werden. Dieser muss ebenfalls mit einem Strafverfahren rechnen.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt