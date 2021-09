Der couragierte Burger wählte nicht nur die Nummer der Polizei sondern sprach den Mann auch an woraufhin sich dieser vom Tatort entfernte. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung des Täters konnten die sofort hinzugerufenen Streifen diesen wenig später im Garten seines Anwesens antreffen. Bei der Durchsuchung der Werkstatt konnten das Tatwerkzeug sowie weitere Beweismittel aufgefunden werden. An dem Baucontainer entstand geringer Sachschaden. Abgesehen von der Anzeige, die ihn jetzt erwartet, ging der Täter bei seinem versuchten Einbruch leer aus.



Fahrrad gestohlen

Niedernberg. Am Dienstag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr wurde ein unverschlossenes Fahrrad der Marke Bulls entwendet. Die Geschädigte hatte dieses neben dem Vereinsheim des Faschingsvereins abgestellt. Auch die Absuche im Nahbereich konnte das Fahrrad nicht wieder zu Tage bringen. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor.



Unfallfluchtige gesucht

Erlenbach/Wörth. Eine Anwohnerin der Sudetenstraße hatte ihren Pkw Daimler A180 am Dienstag in der Nähe ihrer Wohnanschrift abgestellt. Am Mittwoch stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Front fest. Die Polizei Obernburg hat Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen. Gesucht wird ein wahrscheinlich weißes Fahrzeug, welches den Schaden verursacht hat. Hinweise hierzu werden bei der Polizei Obernburg entgegengenommen. Der Schaden an dem Daimler beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Auch in der Berliner Straße wurde am Mittwoch gegen 10:40 Uhr ein Nissan Micra angefahren. Dieser war auf dem Parkplatz des REWE-Getränkemarkts abgestellt. Als die Nutzerin zu ihrem Fahrzeug kam stellte sie einen Schaden an der hinteren rechten Tur fest. Diese wies einen größeren Kratzer auf. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro.



Auch in Wörth kam es in der Rathausstraße zu einer Unfallflucht. Hier wurde in der Zeit zwischen 05 Uhr und 07 Uhr ein dort abgestellter BMW angefahren. Der Verursacher entfernte sich auch hier, ohne seiner Pflicht zur Angabe seiner Personalien nachzukommen. Der Sachschaden beläuft sich hier auf ca. 2000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

grr / Pressemitteilung PI Obernburg