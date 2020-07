Polizei Gemünden: warnt vor falschem Sparkassenmitarbeiter

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, erhielt bereits am vergangenen Donnerstag ein 74-jähriger Rentner einen Anruf eines jüngeren Mannes mit bayerischem Dialekt. Der Mann am Telefon, welcher sich als Mitarbeiter der Sparkasse Mainfranken Würzburg ausgab, machte dem 74-Jährigen zum Vorwurf, dass er noch nicht auf ein von der Sparkasse versandtes Schreiben geantwortet hätte. Angeblich sei der Magnetstreifen seiner EC-Karte nicht mehr zu 100 Prozent intakt und der Rentner würde deshalb in den nächsten Tagen eine neue Karte bekommen. Durch geschickte Gesprächsführung entlockte der unbekannte Anrufer dem 74-Jährigen die IBAN und die Kartennummer sowie sein Geburtsdatum. Bereits 30 Minuten nach dem Telefonat wurden vom Konto des 74-Jährigen knapp 2.500,- Euro abgebucht und auf ein fremdes Konto bei der Sparkasse Mittelfranken transferiert. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der mutmaßliche Kontoinhaber, ein 28-jähriger Mann aus Mittelfranken, schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Wildunfall

Gräfendorf, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagabend gegen 21:40 Uhr befuhr ein 25-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2302 von Wolfsmünster in Richtung Schönau. Dabei querte ein Rehkitz die Fahrbahn, welches er mit seinem Pkw frontal erfasste. Das Reh wurde getötet. Am Pkw VW Passat entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 250,- Euro.

Verkehrsschild umgefahren

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagmittag gegen 14:15 Uhr wollte eine 51-jährige Autofahrerin an der Ausfahrt eines Lebensmittelmarktes nach links auf die Wernfelder Straße einfahren. Hierbei überfuhr sie ein auf einer Verkehrsinsel befindliches Schild. Am Pkw Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro, am Schild wird der Schaden auf 150,- Euro beziffert.

Polizeistation Gemünden