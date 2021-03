Polizei fragt: Wer hat eine Kettensäge verloren?

Begrenzungsmauer in Alzenau angefahren - verursacher flüchtet

Alzenau, Lkrs. Aschaffenburg. Zwischen dem 12.03.2021, 06.00 Uhr und dem 13.03.2021, 06.00 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrer in der Wasserloser Straße gegen eine Begrenzungsmauer. Diese stürzte teilweise ein. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 700.- Euro zu kümmern.

Metallzaun in Mömbris angefahren und geflüchtet

Mömbris, Lkrs. Aschaffenburg. Zwischen dem 18.03.2021, 17.00 Uhr und dem 19.03.2021, 09.45 Uhr stieß ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen eine Parkplatzeinfriedung in der Hauptstraße. Dabei wurde ein Metallzaun beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 300.- Euro. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise zu den beiden Unfallfluchten erbittet die Polizei Alzenau unter 06023/944-0

Alkotest verlief positiv

Mömbris-Hohl , Lkrs. Aschaffenburg. Am 20.03.2021 gegen 00.00 Uhr wurde ein 26-jähriger Mömbriser, der mit seinem Skoda unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Nach einem Test mit einem geeichten Alkomaten, der einen Wert von 0,52 Promille ergab, wurde der Mömbriser wieder entlassen. Den Mömbriser erwartet jetzt ein Bußgeld von mindestens 500.- Euro.

Außenspiegel in Michelbach abgetreten

Alzenau-Michelbach, Lkrs. Aschaffenburg. Am 18.03.2021 zwischen 20.00 Uhr und 22.30 Uhr trat ein bislang unbekannter Täter in Michelbach, Am Mittelbach, den rechten Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Toyota, Aygo, ab. Der unbekannte Täter richtete einen Sachschaden in Höhe von ca. 250.- Euro an.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Alzenau unter 06023/944-0

dc/Meldungen der Polizei Alzenau