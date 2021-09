Polizei findet zwei vermisste Buben auf dem Spielplatz

Durch die eingesetzte Streife der Polizei konnten beide Jungen auf einem Spielplatz in der Kolpingstraße angetroffen werden. Sie wurden daraufhin zu ihren Eltern gefahren.

Gemünden am Main, Lkrs. Main-Spessart: Am Donnerstag fuhr um 20:30 Uhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Pkw von Hofstetten in Richtung Lohr. Ihm kam ein 60-jähriger Mann mit seinem Pkw entgegen. Auf der schmalen Fahrbahn, 4,85 Meter breit, berührten sich die beiden linken Außenspiegel, als die Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren. Es entstand ein Schaden von 200.- Euro, bzw. 400.- Euro am anderen Pkw. Nachdem aufgrund fehlender Unfallspuren nicht eindeutig geklärt werden konnte, wer nicht äußerst rechts fuhr, wurde keiner der Fahrzeugführer verwarnt.

Auto in Burgsinn angefahren und geflüchtet

Burgsinn, Lkrs. Main-Spessart: Am vergangenen Sonntag wurde in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr ein Pkw auf dem Parkplatz der Grundschule in Burgsinn geparkt. In dieser Zeit wurde der Pkw rechts hinten stark beschädigt. Es waren noch blauer Farbreste des verursachenden Pkw´s vorhanden. Der entstandene Schaden wird auch ca. 3500.- Euro geschätzt. Es wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten, wer hierzu Beobachtungen gemacht hat. Die Polizei Gemünden nimmt die Hinweise unter 09351/9741-0 entgegen.

Silageballen in Gössenheim aufgeschlitzt

Gössenheim, Lkrs. Main-Spessart: In der Zeit vom Dienstag, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 12:00 Uhr wurden in Sachsenheim 23 Silageballen beschädigt. Die Silageballen befinden sich auf zwei Wiesen neben dem Radweg von Sachsenheim in Richtung Wernfeld. Durch das Zerschneiden der Folie kommt Luft an die Silage und verdirbt dadurch. Es entstand ein Schaden von ca. 500.- Euro. Wer diesbezüglich Feststellung gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei Gemünden, 09351/9741-0, in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden