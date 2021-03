Polizei findet Rauschgift bei Personenkontrolle in Kleinheubach

Am Montag, um 23.05 Uhr, wurden in Kleinheubach in der Poststraße 2 junge Männer kontrolliert, da sich einer von ihnen auffällig hinter einem Auto bückte und anschließend beschleunigt weiterlief. An dieser Stelle wurde ein Glasdöschen mit Haschisch entdeckt. Der 26-jährige leugnete den Besitz, obwohl er durch die Streife beim Ablegen beobachtet wurde. Es werden nun weitere Untersuchungen, u.a. nach DNA, an der Dose durchgeführt.

dc/Meldung der Polizei Miltenberg