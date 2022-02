Polizei findet Marihuanaplantage in Mosbach-Neckarelz

Nachdem die Polizei zu einem Einsatz gerufen wurde, fanden die Beamten eine Marihuanaplantage in einer Wohnung in Mosbach. Am Dienstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, meldeten Anwohner, dass es aus einer Wohnung im Erlenweg lautes Geschrei gäbe und eine Frau geschlagen wird. Als die alarmierten Polizeibeamten die Wohnung betraten, trafen sie eine 18-jährige Frau und einen 18-jährigen Mann an. Zudem entdeckten sie in einem Raum eine Marihuanaplantage.

Die Pflanzen wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen wegen der Auseinandersetzung der Beteiligten und des Anbaus der Marihuanapflanzen dauern an.

12-Jähriger bei Unfall in Walldürn verletzt

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem 12-jährigen Fußgänger am Dienstagmorgen in Walldürn wurde der Junge leicht verletzt. Der 28-jährige Fahrer des Golfs war gegen 7 Uhr auf der Baulandstraße von Walldürn in Richtung Rosenberg unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein Lieferwagen entgegen, der sich zum auf Höhe des Golfs befand. In diesem Moment rannte der 12-Jährige auf die Straße, wurde vom Pkw erfasst und fiel zu Boden. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt und zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Am Golf entstand ein Schaden von rund 300 Euro.