Polizei findet in Hanau totes Mädchen und verletzten Jungen

Ein Polizeisprecher teilte mit, dass Passanten den Jungen unten auf der Straße entdeckt und dann den Notruf gewählt hätten. Auf einem Balkon in der Nähe hatte das tote Mädchen gelegen. Weder zu den Hintergründen noch zum Alter der Kinder konnte der Sprecher der Polizei aktuell nähere Angaben machen, berichtet Hessenschau.de.

In einem Hochhaus in der Innenstadt von Hanau hat die Polizei am Mittwochmorgen ein totes Mädchen gefunden. Vor dem Haus lag auf der Straße ein schwer verletzter Junge. Er wurde nach Angaben eines Polizeisprechers in Offenbach in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe waren zunächst ungeklärt. Passanten hatten die Polizei gegen 7.20 Uhr alarmiert, als sie den Jungen entdeckten. Im neunten Stock des Hauses fanden die Beamten dann das tote Mädchen.

dc/Quellen: Hessenschau.de/dpa