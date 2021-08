Polizei findet gestohlenes Fahrrad  in Partenstein

Der Eigentümer des Fahrrades hatte in der vergangenen Woche anlässlich des Diebstahls eine Suchanfrage in den sozialen Netzwerken eingestellt. Auf diese Suchanfrage hin ging ein Hinweis bei ihm ein, dass ein gleichartiges Fahrrad in Partenstein von einem jungen Mann benutzt wurde. Der Geschädigte verständigte daraufhin die Polizei. Eine Streife konnte das Fahrrad im Kellerabteil des jungen Mannes in Partenstein auffinden und anhand der Rahmennummer eindeutig identifizieren. Gegen den jungen Mann werden die Ermittlungen wegen Diebstahl geführt.

Unfallflucht

Erst jetzt wurde angezeigt, dass am 11.08.2021, in der Zeit von 13.50 Uhr bis 16.50 Uhr, ein grauer BMW mit Aschaffenburger Kennzeichen auf dem Parkplatz am Bezirkskrankenhaus angefahren wurde. Der BMW wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich ohne weitere Veranlassung. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 2500 Euro.

Hinweise auf den Verursacher unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Geparktes Auto angefahren - Verursacher verständigt Polizei

Alles richtig gemacht, zumindest nach dem Unfall, hat am 16.08.2021 um 18.25 Uhr ein 45-jähriger Mann auf dem Besucherparkplatz im Bezirkskrankenhaus. Der Mann fuhr mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke aus und stieß dabei an das Heck eines gegenüberliegend geparkten Pkw. Am geparkten Fahrzeug entstand nicht unerheblicher Schaden. Der 45-Jährige verständigte daraufhin die Polizei in Lohr und bat um einen Unfallaufnahme. Die Streifenbesatzung traf vor Ort die entsprechenden Feststellungen und übernahm die Verständigung des Geschädigten.

Der Schaden am Fahrzeug des Verursachers wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der Schaden am geparkten Fahrzeug wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.