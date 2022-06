Eine 60-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem VW Polo gegen 20.45 Uhr die Lohrtorstraße in Richtung Zentraler-Omnibus-Bahnhof.. Aus einer Gaststätte kam plötzlich ein Mann gelaufen und trat gegen die hintere Fahrertür des Fahrzeugs. Nachdem die Fahrerin anhielt und ausstieg, ging der bislang unbekannte Mann nochmal zum Fahrzeug und beleidigte die Fahrerin. Anschließend lief der Mann in eine Gasse und verschwand.

An der Fahrzeugtür entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 45 – 50 Jahre alt, ca. 165 cm, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, trug einen brauen Langarmpullover und eine dunkle Hose. Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich.

Hinweise an die Lohrer Polizei können telefonisch unter 09352/8741-0, oder auch per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de erfolgen.

Polizei findet gestohlenes Fahrrad bei Kontrolle in Lohr

Bereits am 07.02.2022 wurde auf dem Gelände des Nägelseeschulzentrums in Lohr ein Herren-Mountainbike der Marke „Fuji" entwendet. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen verliefen zunächst ohne Erfolg. Am Freitag wurde dann durch eine Polizeistreife ein 16-jähriger Jugendlicher aus Lohr mit einem Fahrrad in der Rexrothstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei dem mitgeführten Mountainbike tatsächlich um das am 07.02.2022 entwendete Fahrrad handelte.

Bei dem Jugendlichen wurde zusätzlich ein verbotenes Einhandmesser gefunden und ebenfalls sichergestellt.

Dabei wurde auch bekannt, dass der Täter das Fahrrad bereits auf Ebay-Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten hatte. Das Fahrrad wurde sichergestellt und den 16-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Besonders schwerem Diebstahl, sowie einem Verstoß nach dem Waffengesetz.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde ein grauer Pkw Ford Kuga auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Lohr am Main beschädigt. Der Inhaber hatte seinen Pkw von 02.06. - 03.06.22 dort geparkt. Bei seiner Rückkehr bemerkte er einen kleinen Schaden an der Unterseite des rechten Außenspiegels. Es ist davon auszugehen, dass der Schaden beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurde. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 250 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

mci / Quelle: Polizei Lohr