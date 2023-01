Polizei findet Diebesgut bei flüchtigem Ladendieb

Zur Identitätsfeststellung musste der Herr mit auf die Polizeiwache. Dort konnte weiteres Diebesgut eines in der Innenstadt gelegenen Kaufhauses aufgefunden werden. Nach erfolgter

Feststellung der Personalien wurde der Beschuldigte wieder entlassen.

Es wurden zwei Strafverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet, der Beuteschaden beläuft sich auf 75,00 Euro.

Mauer der Würzburger Hoffnungskirche beschädigt

WÜRZBURG/VERSBACH. Im Tatzeitraum 04.01.2023, 18:00 Uhr, bis 05.01.2023, 08:45 Uhr, wurden fest angebrachte Spendendosen aus der Verankerung in der Kirche in der Unteren

Heerbergstraße gerissen. Hierdurch entstand ein Sachschaden an der Befestigungsmauer.

Die Sammelbüchsen konnten im Umfeld aufgefunden werden. Ein Entwendungsschaden liegt nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor, der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 250,00

Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel-Nr. 0931/457-2210 entgegen.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg Stadt