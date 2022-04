ARCHIV - SYMBOLBILD - Ein Mann raucht am 30.11.2006 in Würzburg (Bayern) einen Joint mit Marihuana. In den USA wächst vielerorts die Marihuana-Euphorie. Experten fragen sich, ob Gesundheitsfolgen des Booms schon ausreichend erforscht sind. (zu dpa-KORR.: «Legales High mit zu starker Wirkung? Cannabis in den USA» vom 25.06.2017) Foto: Daniel Karmann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Hierbei konnte eine geringe Menge Haschisch sowie Rauschgiftutensil aufgefunden und sichergestellt werden. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Rennrad kollidiert mit Auto

Karlstein/Großwelzheim. Am Sonntag gegen 19:25 Uhr befuhr ein 31-jähriger Rennradfahrer die Walinesheimer Straße und bog im engen Bogen nach links in die Straße Am Kimmelsteich ab. Hierbei übersah er einen 33-jährigen Mercedes-Fahrer, der die Straße am Kimmelsteich in Fahrtrichtung Großwelzheim befuhr. Der Rennradfahrer stieß mit dem Pkw zusammen. Der 31-Jährige wurde durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Auch der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. An dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. An dem Rennrad entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Schlüssel aufgefunden

Alzenau-Hörstein. Am Sonntag gegen 16:00 Uhr konnte durch eine aufmerksame Mitbürgerin ein Schlüssel mit Schlüsselanhänger in der Hauptstraße 33 auf dem Boden liegend aufgefunden werden. Sie verständigte die Polizeiinspektion Alzenau, wo der Schlüssel weiter verwahrt wird.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Fund geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

mci / Quelle: Polizei Alzenau