Polizei findet bei Kontrolle in Karlstadt Rauschgift

Bei einer anschließenden Nachschau in der Wohnung der Jugendlichen wurden weitere geringe Mengen an Rauschgift gefunden und sichergestellt.

Zusammenstoß in Kreuzung

Aschfeld, Lkr. Main-Spessart. Eine 61-jährige Autofahrerin übersah am Montag gegen 13:55 Uhr beim Abbiegen von der Bundesstraße 27, nach links in Richtung Aschfeld, den Pkw eines 52-jährigen Mannes, der ihr auf der Bundesstraße entgegenkam. Im Kreuzungsbereich streiften sich die beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3500.-Euro entstand.

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Montag bog gegen 15:15 Uhr ein 17-jähriger Jugendlicher in Karlstadt mit seinem Leichtkraftrad von der Bodelschwinghstraße kommend nach links auf die Bundesstraße 26 in Richtung Arnstein ab. Dabei übersah er den ihm in der Kreuzung entgegenkommenden Pkw eines 78-jährigen Autofahrers, welcher die Kreuzung überqueren wollte. Es kam im Kreuzungsbereich zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, wobei der Kradfahrer zu Fall kam. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500.- Euro.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt