Polizei findet bei Kontrolle 780 Gramm Marihuana

Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried entschloss sich gegen 23:20 Uhr den VW Golf, der die A 3 in Richtung Nürnberg befuhr, an der Tank- und Rastanlage Würzburg-Süd einer Kontrolle zu unterziehen. Die Kombination aus dem nervösen Verhalten des 28-jährigen Fahrers und dem leichten Geruch von Marihuana im Fahrzeuginnenraum ließ die Beamten näher nachschauen. In einem Rucksack stießen sie schließlich auf rund 780 Gramm Marihuana und eine geringe Mischung aus Kokain und Heroin.

Neben der Sicherstellung der Betäubungsmittel, eines Handys und des VW hatte dies für den in Schweinfurt wohnhaften Mann die vorläufige Festnahme zur Folge. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft führte die Kripo Würzburg den Tatverdächtigen am Samstag dem Ermittlungsrichter vor, der dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgte und wegen des dringenden Tatverdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einen Haftbefehl erließ.

Im Anschluss kam der 28-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt. Die weiter andauernden Ermittlungen hat bereits am Samstag die Kripo Würzburg übernommen.