Polizei findet 50 Gramm Haschisch bei Verkehrskontrolle on Obernburg

Zu Beweiszwecken wurde beim Fahrer eine ärztliche Blutentnahme wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss durchgeführt. Nach den polizeilichen Maßnahmen und einer Wohnungsdurchsuchung wurde der Beschuldigte entlassen.

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg Am 01.04.21, gegen 09:30 Uhr, ging die Meldung über den Brand eines Pkws auf der Gemarkung Elsenfeld, nahe des Ortseingang Eschau, auf der Kreisstraße MIL 27, ein. Hier geriet ein Audi, vermutlich wegen technischer Gründe, in Brand. Der Brand breitete sich vom Motorraum aus und wurde durch die Feuerwehren Eschau und Rück abgelöscht. Durch den Brand entstand ein Schaden am Fahrbahnbelag. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Unfallflucht in Klingenberg

Klingenberg, Lkr. Miltenberg Im Zeitraum vom 31.03.21 bis 01.04.21, wohl in den Nachtstunden, wurde ein geparkter BMW in der Gartenstraße im Ortsteil Röllfeld durch einen unbekannten Fahrzeugführer gestreift. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Schaden von ca. 1500 Euro.

