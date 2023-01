Polizei findet 150 Kilogramm Kupferkabel in Aschaffenburg - Besitzer gesucht

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei Aschaffenburg 150 Kilogramm Kupferkabel in einem Auto gefunden. Nun fragen die Ermittler: Wem gehören diese Kabel? Wo wurden diese gestohlen?

Die besagte Kontrolle fand am Freitag (06. Januar 2023) gegen 06:15 Uhr im Bereich des EDEKA-Marktes in der Südbahnhofstraße statt. Im Pkw des 45-Jährigen konnten hierbei rund 150 Kilogramm Kupferkabel aufgefunden werden. Die Kabel wurden in der Folge durch die Streife der Aschaffenburger Polizei sichergestellt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte bislang weder der Tatort noch ein möglicher Geschädigter ermittelt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Herkunft der Kabel geben können oder denen entsprechende Kabel entwendet worden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden

28-Jähriger unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein auf A3 unterwegs

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Kontrolle eines Ford Transit samt Anhänger am Dienstagnachmittag blieb sowohl für den 28-jährigen Fahrer als auch seinen 35-jährigen Beifahrer nicht ohne Folgen. Beide müssen sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten.

Der Pkw geriet auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg ins Visier einer Streife der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach. Bei der anschließenden Kontrolle an der Anschlussstelle Hösbach wurden beim 28-jährigen Fahrer zunächst deutliche drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Nach einem positiven Drogenvortest musste der Mann sich einer Blutentnahme unterziehen lassen. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse für das Fahrzeuggespann ist.

Im Laufe der Kontrolle konnten zudem bei beiden Fahrzeuginsassen geringe Mengen Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 28-Jährige wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie einem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Auch den 35-jährigen Beifahrer erwartet ein Ermittlungsverfahren auf Grund des aufgefundenen Amphetamins.

Erfolgreiche Verkehrskontrolle in Leider – Autofahrer alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Eine Verkehrskontrolle im Stadtgebiet hat für einen 37-jährigen Pkw-Fahrer strafrechtliche Konsequenzen. Der Mann war mit rund zwei Promille und ohne Führerschein unterwegs. Zudem gab er zunächst falsche Personalien an.

Der 37-Jährige geriet am Mittwoch, gegen 00:45 Uhr, ins Visier einer Streife der Aschaffenburger Polizei. Der Mann, der keinerlei Ausweisdokumente mit sich führte, versuchte zunächst vergeblich die Beamten mit falschen Personalien zu täuschen. Der Grund hierfür stellte sich im weiteren Verlauf heraus, der Mann war seit rund einer Woche nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Zudem konnte bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von rund zwei Promille hatte für ihn eine Blutentnahme zur Folge.

Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen einer Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und der Falschen Namensangabe ermittelt.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Dienstag, zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr, wurde in der Zobelstraße ein geparkter grauer Mazda im Bereich der Fahrertür beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr wurde am Samstag ein in der Horchstraße geparkter grauer Nissan ebenfalls im Bereich der Fahrertür beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Dienstag, 16:00 Uhr, wurde in der Heinsestraße ein dort geparkter grauer Audi im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag, im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr, wurden von einer Baustelle am Hasenkopf rund 200 Meter Stromkabel entwendet. Für den Transport wurde vermutlich ein größeres Fahrzeug verwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.



Alzenau

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 20:15 Uhr wurde am Dienstag ein geparkter weißer Mitsubishi in der Hauptstraße an der Fahrzeugfront beschädigt.

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, zwischen 13:45 Uhr und 14:15 Uhr wurde in der Aschaffenburger Straße ein geparkter schwarzer Ford an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 23:50 Uhr, und Dienstag, 10:30 Uhr, wurde in der Max-Planck-Straße ein schwarzer Dodge im Bereich der hinteren rechten Tür mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Verkehrspolizei

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 22:00 Uhr, und Mittwoch, 03:30 Uhr, wurden an der Rastanlage Spessart-Nord zwei Kompletträder entwendet. Diese waren an einem, auf einem Fahrzeugtransporter geladenen, Sattelzug angebracht.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel.: 06021/857-2530 entgegen.

