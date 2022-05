Polizei fasst Taschendiebe in Marktheidenfeld - Aufmerksamer Zeuge

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am gestrigen Freitag gegen 10 Uhr vormittags in einem Verbrauchermarkt in der Georg-Mayr-Straße einen Mann, wie dieser einem Marktheidenfelder Rentner den Geldbeutel aus seiner Gesäßtasche stahl. Daraufhin sprach er den Täter lautstark an, was diesen dazu veranlasste, die eben erlangte Geldbörse wegzuwerfen und zu flüchten. Das Opfer selbst hatte den Diebstahl gar nicht wahrgenommen. Ein Mittäter konnte durch die Polizei noch auf dem Parkplatz des Marktes angetroffen werden, der Haupttäter wurde durch die Freundin des couragierten Zeugen zufällig am Busbahnhof wiederentdeckt, wo auch dieser von einer Streife festgenommen werden konnte. Die beiden Beschuldigten mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Zahlung einer Sicherheitsleistung im vierstelligen Eurobereich wieder entlassen.

Radmuttern von Mini in Kreuzwertheim abgeschraubt

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Freitag, 20.05.2022, bis Dienstag, 24.05.2022, wurden an einem in der Gemeindedinger Straße geparkten Mini Cooper die Muttern des vorderen linken Rades entwendet. Lediglich das Felgenschloss verblieb an seinem Platz. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und nimmt Hinweise auf verdächtige Personen unter Tel. 09391/9841-0 entgegen.

Blumenkübel in Esselbach umgeworfen - Polizei sucht Zeugen

Esselbach, Lkr. Main-Spessart. Am Abend des gestrigen Freitags kam es an einem Anwesen der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung. Mehrere Blumenkübel wurden wurden offenbar von ihrem Platz auf einer Mauer heruntergetreten oder -gestoßen, einer der Blumenkübel wurde dabei zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200,- € und die Polizei bittet um Mitteilung etwaiger Wahrnehmungen die mit diesem Vorfall in Verbindung stehen können, Tel. 09391/9841-0.

Drei Rehe und ein Waschbär bei Wildunfällen getötet

Dienstbereich der PI Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. In den 24 Stunden von Freitag auf Samstag bearbeitete die Marktheidenfelder Polizei insgesamt vier Wildunfälle. Dabei wurden drei Rehe und ein Wäschbär getötet, außerdem entstand an den beteiligten Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt gut 10.000,- Euro.

Die Gefahr von Wildunfällen lässt sich durch angepasste und vorausschauende Fahrweise deutlich reduzieren. Ein Hilfsmittel ist hier der vom Bayerischen Innenministerium empfohlene Wildwarner „wuidi", (gratis) erhältlich als App für das Smartphone oder als Datenpaket für alle gängigen Navigationssysteme.

dc/Polizei Marktheidenfeld