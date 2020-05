Polizei fasst mutmaßlichen Geldautomaten-Sprenger in Offenbach

In gemeinsamen Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Hessischen Landeskriminalamtes wegen der hessenweiten Sprengung von Geldautomaten haben Einsatzkräfte des Hessischen Landeskriminalamtes, der Polizeipräsidien Frankfurt am Main und Südosthessen, darunter Spezialkräfte, am heutigen Tage, 28.05.2020, in Offenbach einen 24-jährigen Beschuldigten festgenommen, der u.a. des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion dringend verdächtig ist.

Ferner wurden gegen insgesamt drei weitere Beschuldigte Durchsuchungsbeschlüsse im Raum Offenbach vollstreckt.

Den vier beschuldigten Männern im Alter von 22 bis 26 Jahren liegt zur Last, gemeinschaftlich handelnd am frühen Morgen des 28.10.2019 einen Geldautomaten in Bad Vilbel durch Einleitung eines Gasgemisches und anschließende Zündung zur Explosion gebracht zu haben, um das darin befindliche Bargeld zu entwenden. Der Geldautomat hielt der Sprengung jedoch Stand, sodass die Beschuldigten kein Bargeld erbeuteten.

Der 24-jährige Hauptbeschuldigte verfügt nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Daher beantragte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am 22.05.2020 beim Amtsgericht Frankfurt den Erlass eines Haftbefehls wegen des Haftgrundes der Fluchtgefahr, der vom Ermittlungsrichter am 26.05.2020 erlassen wurde. Der Beschuldigte konnte am heutigen Tag durch Spezialkräfte festgenommen werden.

Er wird im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter des Amtsgericht Frankfurt zur Verkündung des Haftbefehls vorgeführt werden. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten der drei Mitbeschuldigten konnte um-fangreiches Beweismaterial, u.a. Sprengutensilien sowie Datenträger, sichergestellt werden. Die Auswertung der Beweismittel sowie die weiteren Ermittlungen dauern an.

dc/Meldung des hessischen Landeskriminalamts