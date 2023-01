Polizei fasst Kupferdiebe auf frischer Tat

Wie die Polizei berichtet, hatten sich die beiden auf der Baustelle in der Theresienstraße / Müllerstraße aufgehalten. Beim Verlassen des Geländes kontrollierten die Beamten den Wagen der Männer Dabei fanden sie Diebesgut und Einbruchswerkzeug, das diesen zweifelsfrei zugeordnet werden konnte.

Dem Sachstand nach sind die Männer gewaltsam über einen Zaun auf das Gelände eingestiegen, haben dort die Kupferkabel abgezwickt und zum Abtransport mit ihrem Wagen bereitgelegt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen. Sie wurden zur Dienststelle gebracht und verbrachten die Nacht in einer Haftzelle. Am Donnerstag wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wird nun auf Grund des besonders schweren Falls des Diebstahls aus der Baustelle ermittelt. Es wird nun auch geprüft, ob die Männer möglicherweise für gleich gelagerte Fälle verantwortlich waren.

Betrug durch falsche Bankangestellte - Mehrere tausend Euro von Konto abgebucht

STADT U. LKR. ASCHAFFENBURG. Falsche Bankmitarbeiter haben im Laufe der Woche in zwei Fällen Geschädigte telefonisch zur Freischaltung ihres Push-TAN-Verfahrens aufgefordert. Diese ahnten nicht, dass sie Betrügern aufgesessen waren und folgten den Anweisungen der Anrufer. Einige Tage später stellten die Bankkunden fest, dass auf ihren Konten mehre unberechtigte Abbuchungen erfolgt sind.

Erster Fall am Dienstag

Im Laufe des Dienstags wurde eine 63-Jährige aus dem Stadtgebiet telefonisch von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen und zur Freischaltung ihres Push-TAN-Verfahrens aufgefordert. Die Angerufene folgte den Anweisungen und übermittelte dem Anrufer gutgläubig die per SMS übermittelte TAN. Auf diese Weise gelangten die Täter an die notwendigen Daten für die Einrichtung einer digitalen Zahlungskarte und tätigten mehrere unberechtigten Abbuchungen vom Konto der Geschädigten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Weiterer erfolgreicher Anruf am Mittwoch

Mit der gleichen Masche waren Betrüger auch am Mittwoch bei einem 48-jährigen Landkreisbewohner erfolgreich. Auch hier gaben sich die Täter als Bankmitarbeiter aus und erbeuteten mit einer digitalen Bankkarte rund 2.000 Euro.

In diesem Zusammenhang rät die unterfränkische Polizei bei entsprechenden Anrufen:

Seien sie grundsätzlich skeptisch und besonders vorsichtig im Umgang mit ihren Bankdaten

Ihre Bank wird niemals telefonisch eine TAN erfragen

Lesen sie aufmerksam, aus welchem Grund eine E-Mail oder eine SMS erzeugt wurde

Wählen Sie im Zweifel selbst die Nummer ihrer Bank oder fragen Sie bei ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle nach.

Einbruch in Bäckerei - Wer kann Hinweise geben?

KARLSTEIN-DETTINGEN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Einbruch in eine Bäckerei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben die Täter Bargeld erbeutet und einen beträchtlichen Sachschaden hinterlassen. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in die Bäckerei in der Hanauer Landstraße / Ecke Luitpoldstraße zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 02:30 Uhr, ereignet. Die unbekannten Täter sind gewaltsam über die Zugangstür in die Bäckerei eingestiegen und kurze Zeit später mit mehreren hundert Euro Bargeld wieder geflüchtet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Die Alzenauer Polizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter 06023/9440 zu melden.

Unbekannter Lastwagen verliert Reifenteile - Zehn Fahrzeuge beschädigt

ASCHAFFENBURG. Insgesamt zehn Fahrzeuge wurden am Mittwochabend auf der A3 durch Reifenteile eines unbekannten Lkws beschädigt. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt musste für Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Verkehrspolizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der Lkw gegen 19:00 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als dieser Teile eines Reifens verloren hat. Die Fahrzeugteile auf der Fahrbahn führten dazu, dass insgesamt zehn nachfolgende Pkw im Frontbereich beschädigt worden sind. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die A3 musste für die erforderlichen Aufräumarbeiten für rund 30 Minuten vollgesperrt werden.

Die Aschaffenburger Verkehrspolizei hofft bei ihren Unfallermittlungen nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Lkw machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.

Zeugenaufrufe

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch, zwischen 11:50 Uhr und 17:10 Uhr, wurde ein in der Hauptstraße geparkter weißer Mercedes am linken Außenspiegel angefahren.

SOMMERKAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, gegen 19:30 Uhr, wurde in der Schulstraße die im Bereich der Grundschule festinstallierte Geschwindigkeitsanzeige durch einen Verkehrsteilnehmer beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.