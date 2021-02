Polizei fasst drei Zigarettendiebe auf frischer Tat

Am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, wurden die drei Beschuldigten im Alter von 21, 25 und 45 Jahren dabei beobachtet, wie sie aus einem Supermarkt in der Einsteinstraße in Höchberg Zigaretten entwendeten. Nachdem sie die den Markt ohne zu bezahlen verlassen hatten, erfolgte die vorläufige Festnahme durch Zivilbeamte der Operativen Ergänzungsdienste Würzburg. Im Fahrzeug der Beschuldigten stellten die Beamten weitere Zigaretten sicher, die aus einem Ladendiebstahl im Würzburger Stadtteil Heuchelhof stammen.

Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall hat inzwischen die Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg übernommen.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken