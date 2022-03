Polizei fängt entlaufene Rinder zwischen Großostheim und Ringheim ein

Zwischen dem Flugplatz Großostheim und Ringheim waren gegen 2.40 Uhr fünf Rinder aus ihrem Stall entlaufen und teilweise auf der Straße unterwegs. Die Beamten konnten gemeinsam mit dem Besitzer die Tiere zusammentreiben und wieder in den Stall zurückbringen.

Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Mercedes leicht verletzt

Aschaffenburg-Damm. Beim Rechtsabbiegen von der Schönbornstraße in die Stengerstraße übersah ein Mercedesfahrer am Montagmorgen einen Fahrradfahrer, wodurch es zum Verkehrsunfall kam. Gegen 8 Uhr überquerte der 73-jährige Radfahrer an der Kreuzung die für beide Parteien grün zeigende Ampel, als er vom Pkw erfasst wurde und zu Boden stürzte. Durch den Sturz erlitt er eine Kopfplatzwunde und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellen Erkenntnissen kam es glücklicherweise zu keinen schwereren Verletzungen.

Skoda in Aschaffenburg angefahren - Verursacher unbekannt

Aschaffenburg-Schweinheim. Eine Rentnerin musste am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr einen massiven Schaden an ihrem Skoda Fabia feststellen. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Altholstraße geparkt. In einem kurzen Zeitfenster von etwa zehn Minuten wurde der Pkw durch einen unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Durch den Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeug wurde die Stoßstange verkratzt und eingedellt. Dadurch hatte sich auch der Rahmen verzogen. Der Schaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter gibt es aktuell noch nicht.

Unbekannter Täter zerkratzt Audi

Aschaffenburg-Damm. Ein unbekannter Täter hat am Montag zwischen 14.15 Uhr und 15.15 Uhr mutwillig einen grauen Audi zerkratzt. Das Fahrzeug war im genannten Tatzeitraum in der Behlenstraße geparkt. Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht.

Sachdienliche Hinweise in den zuvor geschilderten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-0 entgegen.

Hösbach. Am Montag zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr wurde ein schwarzer Kia Picanto in der Schöllkrippener Straße von einem bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Das Fahrzeug weißt deutlich sichtbare Schäden im Bereich des vorderen Kotflügels auf. Vermutlich touchierte der Wagen des unbekannten Unfallverursachers den Kia im Vorbeifahren. Der Schaden wird mit etwa 1000 Euro angegeben.

Polizei Aschaffenburg/mm