Polizei erwischt zwei Jugendliche mit Drogen und findet Softairpistole in Darmstadt

(ots) - Am Dienstagnachmittag (2.2.) beabsichtigen Zivilbeamte von der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg zwei 17 Jahre junge Männer vor dem Staatstheater in der Sandstraße zu kontrollieren. Als sich die Beamten zu erkennen gaben, nahm einer der beiden zunächst reiß aus. Er konnte jedoch bereits wenige Meter weiter eingeholt und festgenommen werden. Der Grund für sein Verhalten war rasch gefunden. Bei ihm fanden die Polizisten rund 11 Gramm Marihuana, abgepackt in elf Plomben, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hinwiesen.

Das Duo wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Anschließend wurden beide Wohnungen der Darmstädter durchsucht. Hierfür lagen Beschlüsse vor, erwirkt von der Staatsanwaltschaft Darmstadt. In den Räumen des zunächst Geflüchteten stellten die Ordnungshüter weitere 10 Gramm Marihuana, eine Softairpistole sowie 275 Euro Scheingeld sicher, bei dem es sich um mutmaßliches Drogengeld handeln könnte.

Bei seinem Begleiter stießen die Beamten auf mutmaßlich für Drogen bestimmtes Verpackungsmaterial sowie eine Marihuanablüte. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen unter Benachrichtigung ihrer Erziehungsberechtigten entlassen. Beide erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

