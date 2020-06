Polizei erwischt Fahrraddiebe in Arnstein

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bemerkten zwei junge Männer am alten Schwimmbad in Arnstein gegen 23:50 Uhr, wie dort zwei 34 und 31 Jahre alte Männer ein hochwertiges Mountainbike entwendeten und auf die Ladefläche eines Klein-Lasters aufluden. Die beiden Zeugen sprachen die Diebe an, welche das Rad daraufhin wieder zurückstellten. Da die Zeugen das Kennzeichen der beiden Diebe der Polizei mitteilten, konnten diese zeitnah ermittelt und an ihrer Wohnung in Arnstein zur Rede gestellt werden. Auf die beiden Fahrraddiebe kommen Strafanzeigen zu.

Lack an Clio in Karlstadt zerkratzt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Samstag, 30.05.2020 bis Montag 01.06.2020 wurden an einem in der Grobenstraße in Karlstadt geparkten Renault Clio der rechte vordere Kotflügel und die Beifahrertür zerkratzt.

Die Polizei bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung an dem Auto unter Tel.: 09353/97410.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt