Polizei erwischt 34-Jährigen zwei Mal ohne Führerschein bei Rothenbergen

Vergangenen Donnerstag war eine Zivilstreife der "Operativen Einsatzeinheit

Autobahn" auf der Autobahn 66 nahe der Anschlussstelle Rothenbergen unterwegs,

als sie einen schwarzen 7er BMW mit bulgarischer Zulassung feststellten und

diesen einer Kontrolle unterzogen. Am Steuer des Wagens saß ein 34 Jahre alter

Mann, der den Beamten eine bulgarische EU-Fahrerlaubnis aushändigte. Weitere

Überprüfungen ergaben, dass ein Gericht im Jahr 2013 eine 15-monatige

Fahrerlaubnissperre verhängte. Laut der örtlichen Führerscheinstelle hätte der

Fahrzeugführer anschließend eine Anerkennung des bulgarischen Führerscheins

beantragen müssen. Da dies offenbar nicht geschah, liegt nun der Verdacht des

Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in der

Bundesrepublik Deutschland besitzt, musste dieser, nach Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft Hanau, eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro

hinterlegen. Gegen die 29-jährige Halterin und Beifahrerin des Wagens, die in

Bad Orb amtlich gemeldet ist, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des

Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nach Beendigung der

polizeilichen Maßnahmen wurden beide Verkehrsteilnehmer vor Ort entlassen. Am

Montagnachmittag fuhren die Zivilbeamten dann nach Bad Orb, um die

Meldeanschrift der Fahrzeughalterin zu überprüfen. Hierbei fiel der Streife das

identische Fahrzeug auf, das besetzt mit einer männlichen Person durch das

Stadtgebiet von Bad Orb fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie auch

denselben Mann hinter dem Steuer fest. Gegen diesen wurde erneut ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

eingeleitet. Auch die Halterin hat mit einer erneuten Strafanzeige zu rechnen.

Den Wagen musste der 34-Jährige stehen lassen, da die Beamten die Weiterfahrt

untersagten.

Steinewerfer beschädigt Auto - Autobahn 66

Maintal. Am Montag, gegen 16 Uhr, hat ein Unbekannter von einer Brücke über der

Autobahn 66 einen Stein in unbekannter Größe auf ein in Richtung Frankfurt

fahrendes Auto geworfen. Die Brücke befindet sich zwischen den Anschlussstellen

Maintal-Bischofsheim und Frankfurt Bergen-Enkheim. An dem blauen Nissan Qashqai

der 49-jährigen Fahrerin entstand dabei ein Schaden von etwa 400 Euro. Sie und

ihr 15 Jahre alter Sohn blieben unverletzt. Zu dem Werfer ist lediglich bekannt,

dass es sich um eine männliche Person gehandelt haben soll. Die Autobahnpolizei

in Langenselbold bittet nun um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06183

91155-0.

Farbschmierereien im Hallenbad

Bad Soden-Salmünster. Sachbeschädigungen in Form von Farbschmierereien haben drei unbekannte

Täter am Montagabend, zwischen 19.15 und 19.40 Uhr, im Hallenbad in der

Frowin-von-Hutten-Straße begangen. Die Täter sollen nach ersten Erkenntnissen

schlank und im jugendlichen Alter gewesen sein. Einer habe eine helle

Mund-Nasen-Bedeckung, dunkle Schuhe und einen dunklen Kapuzenpullover mit heller

Aufschrift getragen. Der zweite Täter trug eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung,

helle Schuhe, dunkle Jacke, dunkle Hose. Der dritte war auffällig klein. Er trug

eine dunkle Jacke, dunkle Hose, einen hellen Pullover sowie helle Schuhe. Das

Trio hatte sich auf noch unbekannte Weise Zutritt zum Hallenbad verschafft und

anschließend an Türen, Heizköpern und Glasvitrinen Schriftzeichen angebracht.

Bei den sogenannten Tags handelt es sich jeweils um Buchstaben und Ziffern (J9,

R9, b4, Q20, Q28 und Q2E) in Verbindung mit einem Kreis. Nach Schätzungen der

Ermittler des Sachgebiets Sprayer, deren Dienststelle bei der Polizeistation

Hanau II in der Cranachstraße ist, wird der angerichtete Schaden auf eine

vierstellige Summe geschätzt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06181

9010-0 entgegengenommen.

Trickdiebe gaben sich als Handwerker aus

Bad Soden-Salmünster. Unter dem Vorwand Handwerker zu sein, ergaunerten am Dienstagvormittag drei

Männer Schmuck, Geld und ein Telefon bei einer Seniorin. Das Trio war gegen

11.30 Uhr mit einem silbernen Mercedes Kombi in der Brunnenstraße

(20er-Hausnummern) in Ahl vorgefahren. An der Haustür gaukelten sie einer

Bewohnerin eines Einfamilienhauses vor, die Wasserinstallation überprüfen zu

müssen. Einer der angeblichen Handwerker betrat dann das Haus, während die

beiden Komplizen draußen warteten. Die Seniorin wurde nun geschickt abgelenkt,

damit die "Handwerker" nach Wertsachen suchen konnten. Nachdem sie Beute gemacht

hatten, verschwanden sie wieder mit ihrem Pkw. Die Täter werden wie folgt

beschrieben: der Haupttäter, der sich als Herr Müller ausgab, war 40 bis 50

Jahre alt. Er hatte einen Dreitagebart, dunkle Haare und ist zirka 1,75 Meter

groß. Bekleidet war er mit einer orangefarbenen Warnjacke, dunkler Hose und

schwarzen Turnschuhen. Es habe akzentfrei deutsch gesprochen. Die Komplizen

hatten eine hellgraue Kleidung und jeweils eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen.

Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gelnhausen unter der Rufnummer

06051 827-0 entgegen.

klal/Quelle:Polizei Offenbach