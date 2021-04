Polizei erwischt 16-jährigen Sprayer in Alzenau

Nur wenige Minuten später konnte der 16-jährige Sprayer und seine ebenfalls 16-jährige Freundin, welche während der Tat Schmiere stand, durch zwei Streifenbesatzungen auf frischer Tat festgenommen werden. Der 16-Jährige zeigte sich geständig und wurde zusammen mit seiner Begleiterin im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an die verständigten Eltern übergeben.

Geparkten Opel angefahren

Alzenau-Wasserlos. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein in der Hahnenkammstraße in Wasserlos geparkter Opel Astra durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und am Außenspiegel und der Beifahrertür beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Fahrzeughalterin des ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Opel nahm in der Nacht zwischen 1 und 2 Uhr einen lauten Knall wahr. Am beschädigten Opel konnten blaue Lackspuren des Verursacherfahrzeuges gesichert werden. Der am Opel entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.