Polizei ermittelt Reifenstecher in Karlstein-Dettingen

Am 09.07.2020, gegen 00.15 Uhr, konnte ein Anwohner der Hahnenkammstraße durch sein geöffnetes Dachfenster ein zischendes Geräusch wahrnehmen. Bei der Nachschau konnte der Zeuge eine männliche Person feststellen, die offensichtlich gerade einen Gegenstand aus der Tasche zog und sich an einem Mercedes herunterbeugte. Erneut konnte der Zeuge ein Zischen wahrnehmen. Kurze Zeit später konnte ein 52-jähriger Karlsteiner durch eine Streife in Tatortnähe festgenommen werden. Das zuvor weggeworfene Messer konnte noch in Tatortnähe aufgefunden werden. Insgesamt konnten fünf Pkw festgestellt werden, bei denen die Reifen zerstochen waren. Der Sachschaden beträgt wenige hundert Euro. Inwieweit der Tatverdächtige noch für weitere Sachbeschädigungen in Frage kommt, insbesondere weitere zerstochene Reifen, bedarf noch den weiteren Ermittlungen.

Zu schnell in die Kurve

Mömbris, Lkrs. Aschaffenburg. Am 08.07.2020, gegen 19.20 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Hösbacher die Staatsstraße 2305 von Mömbris/Niedersteinbach kommend Richtung Mömbris/Fronhofen. Wenige hundert Meter vor Mömbris/Fronhofen brach das Heck des BMW aus, das Fahrzeug drehte sich um 180 Grad und kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen. Fremdschaden entstand keiner, am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000.- Euro

Zu schnell in Kurve zum Zweiten

Mömbris, OT Schimborn, Lkrs. Aschaffenburg. Am 08.07.2020, gegen 16.15 Uhr, fuhr eine 46-jährige Hösbacherin auf der Staatsstraße 2305 in Schimborn, Richtung Alzenau. In einer engen, abfallenden Rechtskurve kam die Hösbacherin mit ihrem Mercedes nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Seitenschutz eines entgegenkommenden Lkw und rutschte weiter bis zum Seitenschutz des Anhängers. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und mußte abgeschleppt werden. Hier entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8.000.- Euro.

mci / Quelle: Polizei Alzenau