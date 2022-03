Polizei entdeckt vermissten 77-Jährigen bei Fahrt auf A3 bei Waldaschaff

Der Fahrer des Wagens war lediglich mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h unterwegs und überfuhr mehrmals die Fahrbahnmarkierung. Er pendelte dabei sowohl nach rechts auf den Seitenstreifen, als auch nach links auf die mittlere Fahrspur.

Zwei Anhalteversuche im Bereich der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff und am PWC Röthenwald schlugen fehl. Der Fahrer zeigte zunächst überhaupt keine Reaktionen. Erst beim dritten Versuch folgte er schließlich der Streifenbesatzung. Der Fahrer konnte an der Betriebsumfahrt bei Waldaschaff von der Autobahn gelotst und zum Anhalten bewegt werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um den 77-jährigen Halter des Fahrzeuges.

Er war sowohl zeitlich als auch örtlich komplett desorientiert und in einer schlechten körperlichen Verfassung. Er konnte sich nicht ohne fremde Hilfe abschnallen und beim Gehen musste er gestützt werden. Eine im Anschluss durchgeführte Personenüberprüfung ergab, dass der 77-Jährige bereits am Vortag bei einer hessischen Dienststelle als vermisst gemeldet wurde. Der Pkw wurde verkehrssicher abgestellt und der Fahrer zur Dienststelle verbracht. Dort wurde er erstmal mit Trinken und Essen versorgt. Im weiteren Verlauf konnte der Sohn des 77-Jährigen erreicht werden, welcher seinen Vater eine Stunde später bei der Polizei erleichtert in Empfang nahm.

