Polizei entdeckt in Karlstadt bei Verkehrskontrolle frische Unfallspuren

Im Nachgang konnte die Unfallstelle ausfindig gemacht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 600 Euro. Den 19-jährigen Fahrer erwartet nun eine Anzeige aufgrund unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Wahlplakate beklebt

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. In der Zeit vom 20.08.2021 bis 17.09.2021 wurden in der Fußgängerzone in Karlstadt mehrere Wahlplakate mit verschiedenen Schriftzügen beklebt. In der Vergangenheit wurden bereits mehrere Wahlplakate bzw. Banner beschädigt, welche mit dieser Tat im Zusammenhang stehen.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Ladendiebin auf frischer Tat ertappt

Arnstein, Ldkr. Main-Spessart. Am Freitag Nachmittag fiel einer aufmerksamen Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in Arnstein eine Besucherin auf, welche den Kassenbereich mit ihrem Einkaufswagen passiert hat, ohne die darin befindlichen Waren zu bezahlen. Die Mitarbeiterin hielt die 59-jährige Ladendiebin auf und übergab sie der Polizei. Der Wert der gestohlenen Waren belief sich auf 67,93 Euro.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt