Eine Streife war wegen einer Person im psychischen Ausnahmezustand nach Boxberg gerufen worden. Die Beamten entdeckten die Frau sowie 42 Cannabispflanzen in ihrem Garten. Die Pflanzen wurden sichergestellt und die Frau von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Polizeipräsidium Heilbronn dasch / Quelle: