Polizei blitzt zum Schulbeginn: Frau fährt mit 74 Stundenkilometern in 30er-Zone

Die Straße ist in diesem Bereich durch Beschilderung auf 30 km/h reduziert und der Verkehrshelferweg ist besetzt, da die Schüler um diese Uhrzeit nach Hause laufen oder zur Bushaltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite gehen. Es wurden zehn Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen, hierbei wurden zwei Verkehrsteilnehmer verwarnt und acht Verkehrsteilnehmer angezeigt. Spitzenreiterin mit einer Geschwindigkeit von 74 km/h nach Toleranzabzug war eine 61-jährige Autofahrerin. Sie hat mit einem Bußgeld in Höhe von 400 Euro und einem Monat Fahrverbot zu rechnen.

Auch in Anbetracht des kürzlich zurückliegenden Schulbeginns weist die Polizeiinspektion Karlstadt darauf hin, sich grundsätzlich an die vorgegebenen Geschwindigkeiten zu halten.

Nach Spiegelberührung weitergefahren

Arnstein. Am Mittwoch um 6 Uhr kam es Auf der Bundesstraße 26a zu einer Spiegelberührung im Gegenverkehr. Die 43-jährige Fahrerin eines grauen Hyundai fuhr in Richtung Schweinfurt, als es zu der Berührung kam. Über das entgegenkommende Fahrzeug, das weiter fuhr ohne anzuhalten, ist nichts weiter bekannt. Der Hyundai-Fahrerin entstand ein Sachschaden am linken Außenspiegel in Höhe von 100,- Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.