Polizei-Bilanz zur Demo in Marktheidenfeld trotz Allgemeinverfügung

Sogenannte „Spaziergänger" sammelten sich am Parkplatz Lohgraben und auch im Bereich des Adenauerplatzes in Marktheidenfeld. Hierbei handelte es sich um eine anzeigepflichtige Versammlung, welche seit der durch das Landratsamt Main-Spessart am 17. Januar erlassenen Allgemeinverfügung bestimmten Beschränkungen unterliegt.

Gemäß der Allgemeinverfügung muss eine solche Versammlung ortsfest stattfinden, die Teilnehmer müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten sowie einen Mund/Nasen Schutz tragen. Ein Versammlungsleiter gab sich wie auch in der Vergangenheit nicht zu erkennen.

Daher wurde durch die Polizei mittels Lautsprecherdurchsagen wiederholt auf die Allgemeinverfügung hingewiesen und entsprechende Beschränkungen unmittelbar an die Teilnehmer kommuniziert.

Die Versammlung setzte sich entgegen der Beschränkungen in Bewegung und führte durch den Altstadtbereich von Marktheidenfeld.

In Summe waren etwa 300 Teilnehmer zu zählen, diese teilten sich in kleinere Gruppen von anfangs bis zu 100, bei zunehmender polizeilicher Präsenz in Gruppen kleiner als 50 auf.

Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen oder anderweitigen Störungen. Durch die starken polizeilichen Einsatzkräfte wurden wie auch schon in der Woche zuvor die Personalien von mehr als 20 Personen festgestellt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da diese sich nicht an die Maskenpflicht hielten und nicht ortsfest blieben.

mkl/Polizei Marktheidenfeld