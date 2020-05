Polizei begleitet Liebesdrama in Obernburg  Versöhnung nach Zellenaufenthalt

Erster Akt: Eine 34-Jährige rief zweimal bei der Polizei an, weil sie sich immer wieder mit ihrem zwei Jahre jüngeren Lebensgefährten stritt. Zweimal kam daher auch eine Streife vorbei und bemühte sich, die Wogen zwischen den beiden alkoholisierten Liebenden zu glätten. Der Friede war aber jeweils nur von kurzer Dauer. Gegen 21.45 Uhr meldete sich dann ein Nachbar des Paares bei der Polizei und beschwerte sich wegen einer massiven Störung der Nachtruhe. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Auseinandersetzung erneut entbrannt war und von der 34-Jährigen ausging. »Es war unerlässlich, die Streitsuchende zur Ausnüchterung in Gewahrsam zu nehmen und in einem Haftraum der Dienststelle unterzubringen«, berichtet die Polizei.

Der zweite Akt trug sich in der Inspektion zu: Der 32-Jährige tauchte gegen 23 Uhr dort auf und wollte zu seiner Lebensgefährtin. Offensichtlich war der Mann von »erheblicher Sehnsucht« getrieben und verlangte die sofortige Freilassung seiner Freundin. Dass die Polizei seinen Wünschen nicht nachkam, war für ihn inakzeptabel, was er lautstark zum Ausdruck brachte. Der 32-Jährige weigerte sich, zu gehen – und schlief schließlich erschöpft vor dem Eingang des Dienststellengebäudes ein. Die Beamten nahmen ihn sodann ebenfalls in Gewahrsam, damit er seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen konnte – allerdings natürlich nicht in derselben Zelle wie seine Freundin.

Der dritte und letzte Akt spielte sich dann bei Sonnenaufgang ab: Mit dem Verfliegen des Alkoholrausches verflog wohl auch der Ärger übereinander, so dass das versöhnte Paar am Sonntagmorgen die Dienststelle gemeinsam verließ. nle