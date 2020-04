Polizei beendet in Sulzbach Fahrt unter Drogeneinfluss

Ein angebotener Drogenvortest verlief positiv weshalb der Betroffene einer Blutentnahme unterzogen wurde. Die anschließende Weiterfahrt wurde unterbunden.

Ohne Zulassung mit Auto unterwegs

Elsenfeld. In der Erlenbacher Straße wurde ein Pkw Skoda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Pkw aktuell nicht amtlich zugelassen war. Der Fahrer gab selbstständig an, dass sein Pkw bereits im August 2019 entstempelt wurde, er aber heute dringend einkaufen musste. Die Weiterfahrt wurde auch hier unterbunden. Ob für den Pkw aktuell überhaupt ein Versicherungsschutz besteht, ist fraglich und wird ermittelt. Zumindest muss sich der 53jährige Fahrer nun neben dem Zulassungsverstoß zusätzlich wegen eines Steuervergehens verantworten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0.

mci / Quelle: Polizei Obernburg