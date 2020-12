Polizei beendet Corona-Feier in Würzburg-Lengfeld

In einer Wohnung des Mehrfamilienhauses konnten insgesamt fünf anfang Zwanzigjährige aus unterschiedlichen Haushalten angetroffen werden. Die Zusammenkunft wurde daraufhin aufgelöst und die Gäste nach Hause geschickt. Gegen alle Beteiligten wurde ein Bußgeldverfahren nach der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung eingeleitet.

Fahrradreifen zerstochen - Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG/INNENSTADT. Im Zeitraum von Samstag auf Dienstag wurden in der Karmelitenstraße mehrere ordnungsgemäß abgestellte Fahrräder durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Eine Würzburgerin stellte am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, ihr Fahrrad vor der Hausnummer 19 unbeschädigt ab. Bei Rückkehr am Dienstagmittag, gegen 13:00 Uhr, musste die 31-Jährige feststellen, dass ihre Fahrradreifen zerstochen wurden. Weiter stellte sie auch an anderen dort abgestellten Fahrrädern ähnliche Beschädigungen fest. Die Höhe des entstanden Sachschadens kann zum jetzigen Ermittlungsstand noch nicht beziffert werden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg