Streit und Faustschlag im Supermarkt

Am Donnerstagabend, gegen 19:20 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Goldbacher Straße zu einer Handgreiflichkeit zwischen einem 30-Jährigen und einem 43-Jährigen. Die Beiden kannten sich schon von früheren Begegnungen aus einer Diskothek in Aschaffenburg wo der Ältere als Türsteher engagiert ist. Der Jüngere rempelte den 43-Jährigen im Supermarkt an und schlug nach einem kurzen Wortwechsel mit der Faust zu. Das Handgemenge endete schnell. Gegen den jüngeren wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Fehler beim Fahrstreifenwechsel in Hanauer Straße

Aschaffenburg. Am Donnerstagmittag, gegen 12:35 Uhr, war die Polizeiinspektion Aschaffenburg mit der Aufnahme eines Verkehrsunfalls in der Hanauer Straße betraut. Dort wechselte der 58-jährige Fahrer eines Lkw-Gespanns, der von Kleinostheim nach Aschaffenburg gefahren war, am Ende der Kraftfahrtstraße vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei übersah er einen in gleicher Richtung fahrenden Opel, der von einem 48-Jährigen gelenkt wurde. Durch den folgenden Zusammenstoß entstanden Gesamtschäden von ca. 2.000,- €.

Unfall mit geparktem Fahrzeug

Aschaffenburg. Am Donnerstagmittag, gegen 12:10 Uhr, fuhr die 59-Jährige Fahrerin eines schwarzen Peugeot in der Hettingerstraße in Richtung Stadelmannstraße. Hierbei touchierte sei beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Hierbei entstanden an den beiden Pkw Sachschäden von ca.300,-€.

Fehler beim Abbiegen

Aschaffenburg. Am Donnerstagmorgen, gegen 08:15 Uhr, wollte eine 39-Jährige mit ihrem schwarzen Peugeot von der Spessartstraße nach links in eine dortige Tankstelle abbiegen. Sie war in Richtung Schweinheimer Straße unterwegs. Da sie vor dem Abbiegevorgang nach rechts ausgeschert ist und offenbar keinen Fahrtrichtungsanzeiger betätigt hatte, schloss der ihr folgende BMW-Fahrer aus dem Fahrverhalten, dass sie nach rechts abbiegen wolle. Der 65-Jährige wollte daher links an dem Peugeot vorbeifahren. Beim anschließenden Abbiegevorgang, übersah die Peugeotfahrerin den von hinten kommenden BMW und touchierte diesen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500,- €.

Fahrrad und Betäubungsmittel

Aschaffenburg. Als ein 31-Jahriger am Donnerstagmorgen, gegen 09:30 Uhr auf der Glattbacher Überfahrt mit seinem Fahrrad unterwegs war, wollten ihn zwei Zivilbeamte kontrollieren. Noch vor der Anhaltung warf er eine Tüte ins Gebüsch. Da dies von den Beamten beobachtet worden war, konnte die Tüte bei der anschließenden Kontrolle aufgefunden werden. Da sich darin eine geringe Menge Marihuana befand, wurde gegen den 30-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Mann kein Unbekannter ist. Gegen ihn besteht bereits ein Haftbefehl wegen eines früheren Deliktes.

Rauschgift und Waffen bei freiwilliger Durchsuchung aufgefunden

Aschaffenburg. Donnerstagnacht, gegen 22:30 Uhr wurde ein 29-Jähriger im Rahmen der Ausgangbeschränkungen im Bereich der Sandkirche, Aschaffenburg kontrolliert. Hierbei stellten die kontrollierenden Beamten Marihuana-Geruch fest. Bei einer Durchsuchung des Mannes wurden Betäubungsmittel und ein Einhandmesser gefunden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung händigte er den Beamten in der Wohnung eigenständig weiteres Marihuana aus. Auch ein Schlagring konnte sichergestellt werden.

Vorsicht beim Aussteigen

Mainaschaff. Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, hatte ein 66-jähriger Porschefahrer seinen PKW in einer Parkbucht auf der Hauptstraße abgestellt. Beim Aussteigen übersah er jedoch einen von einem 34-Jährigen gefahrenen Ford, der gerade am geparkten Porsche vorbeifuhr. Dadurch kam es zur Kollision der Fahrertüre des Porsches und der rechten Fahrzeugseite des Fords. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 8000,-€.

Flucht nach Kollision mit Mauer

Stockstadt. Am Dienstag zwischen 09:00 Uhr und 12:0 Uhr war ein 60 Jähriger mit seinem Fahrzeug Gespann aus PKW und Anhänger auf einem Verbindungsweg zwischen Uhlandstraße und Heinrich-Heine-Straße unterwegs. Hierbei blieb er an einer Einfriedungsmauer hängen. Der Eigentümer bemerkte dies und sprach den Mann noch an, ehe dieser die Unfallstelle verließ, ohne seine Personalien angegeben zu haben. Diese konnten von einem Nachbarn erfragt werden, für den der 60-Jährige an diesem Tag gearbeitet hatte. Der entstandene Sachschaden an der Mauer beläuft sich insgesamt auf ca. 780,- €. Kriminalitätsgeschehen

TV-Gerät aus Verbrauchermarkt gestohlen

Stockstadt. Am Donnerstagabend, gegen 20:00 Uhr entwendete ein 43-Jähriger ein TV-Gerät aus einem Verbrauchermarkt in der Taunusstraße. Die Sache fiel zunächst nicht auf, bis der Mann auf dem Parkplatz von einer Zeugin angesprochen wurde und direkt angab das Gerät entwendet zu haben. Das Fernsehgerät im Wert von 299,- € wurde sichergestellt und einem Angestellten des Marktes übergeben.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg