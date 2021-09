Play-Station bei Fake-Shop geordert

Seine Ware erhielt der 30 jährige nicht. Die Polizei rät bei der Jagd auf Schnäppchen im Internet stets zur Vorsicht. Die Seiten sollten vor einer Bestellung zwingend auf Plausibilität geprüft werden. Angeboten, die dem Käufer unter Zeitdruck, wie einer ablaufenden Uhr, Schnäppchen suggerieren sollte immer mit großem Misstrauen begegnet werden. Weitere Tipps und Infos zu gängigen Betrugsmaschen stellt die Polizei online unter https://www.polizei.bayern.de/kriminalitaet/internet/betrug/ zur Verfügung.

Führerschein gesucht, Drogen gefunden

Lohr am Main, Lkrs. Main-Spessart Eine Streife der Polizei Lohr durchsuchte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Anwesen in Lohr am Main nach einem falschen Führerschein. Die Anwohnerin hatte zuvor mit einer Kopie desselben versucht, bei einer Verkehrskontrolle darüber hinweg zu täuschen, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Führerschein wurde nicht aufgefunden, jedoch kamen ca. 20 Gramm Marihuana und Haschisch, sowie ca. 40 Gramm Amphetamin und eine scharfe Patrone zum Vorschein, für deren Besitz die Dame keine Erlaubnis besaß. Die 51-jährige, räumte schließlich ein, sich für 1500 Euro einen falschen Führerschein bestellt, diesen jedoch nie im Original erhalten zu haben. Gegen die Dame wurde Anzeige wegen des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des ill. Besitzes von Drogen, sowie des ill. Besitzes von Munition erstattet.

Pedelec zum Mofa umgebaut

Lohr am Main, Lkrs. Main-Spessart Ein 37-jähriger E-Bike Fahrer, geriet ins Visier einer Streife der lohrer Polizei, da er sich augenscheinlich ohne Tretunterstützung bewegte, an seinem Fahrrad jedoch kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Pedelec durch den Inhaber offenbar zum Mofa umgebaut worden war. Das Pedelec wurde zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt. Der Fahrzeugführer wird wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

Linienbus durch herabrollenden Baumstumpf beschädigt

Lohr am Main, Lkrs. Main-Spessart Der Fahrer eines Linienbusses wurde am Donnerstag gegen ca. 08:30 Uhr, zwischen Steinbach und Lohr, von einem auf die Fahrbahn rollenden Baumstumpf überrascht. Der Baumstumpf rollte gegen das Heck des Busses und verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Fahrer und Fahrgäste blieben glücklicherweise unverletzt.

65 jähriger versucht Tür einzutreten

Frammersbach, Lkrs. Main-Spessart Ein hellhöriges Haus wurde der Wohnungstür eines Paares in Frammersbach zum Verhängnis. Offenbar vollzog das Paar gerade den Liebesakt als ein 65 jähriger versuchte die Tür einzutreten, da er seine Freundin im Zimmer vermutete. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Der Mann litt augenscheinlich unter Wahnvorstellungen und befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Er lies sich auch nach dem Eintreffen der Polizei nicht beruhigen und wurde daher an eine psychiatrische Klinik überstellt.

Jugendschutzkontrolle in Lohr

Lohr am Main, Lkrs. Main-Spessart Zwei rauchende Jugendliche fielen einer Streife der lohrer Polizei vor dem Finanzamt auf. Die 14- und 15 Jährigen wurden jeweils den Eltern übergeben.

dc/Meldungen der Polizei Lohr