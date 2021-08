Platzwunde, Tierabwehrspray: Heftiger Streit im Linienbus

Der Auslöser für den Streit konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt ein 18-Jähriger durch einen Wurf mit einem noch unbekannten Gegenstand eine Platzwunde am Kopf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der 21-jährige Angreifer daraufhin von einer weiteren Person durch den Einsatz eines Tierabwehrsprays auf Distanz gehalten. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg leitete gegen die Beteiligten mehrere Strafverfahren, unter anderem aufgrund des Anfangsverdachts der „Gefährlichen Körperverletzung", ein.

Geparktes Auto angefahren

Aschaffenburg-Schweinheim. Im Zeitraum von Freitagnacht, 21.40 Uhr, auf Samstagmorgen, 8.50 Uhr, ereignete sich in Aschaffenburg, Schweinheim, in der Vogelsbergstraße ein Verkehrsunfall. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte hierbei einen geparkten Pkw VW Golf, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. ZeugInnen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg (06021/857-0) in Verbindung zu setzen.

Ladendiebin auf frischer Tat

Aschaffenburg. Durch eine Mitarbeiterin in einem Bekleidungsgeschäft in der Goldbacher Straße in Aschaffenburg, konnte eine Ladendiebin auf frischer Tat ertappt werden. Die 33-Jährige wurde daraufhin von der Mitarbeiterin gebeten, ihre mitgeführte Tasche zu öffnen. Hierbei konnte weiteres Diebesgut im Wert von rund 100 Euro aus verschiedenen umliegenden Geschäften aufgefunden werden.

Da die Frau im Inland keinen festen Wohnsitz hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben und die gestohlenen Gegenstände an die jeweiligen Ladengeschäfte zurückgegeben. Nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme wurde die Frau aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.





Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Stockstadt. Im Bereich der Abfahrt von der Bundesstraße 469 auf die Hauptstraße in Stockstadt kam es Samstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen leicht verletzt wurden. Der 73-jährige Fahrer eines Lkw übersah beim Abbiegen auf die Hauptstraße einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten Peugeot, welcher mit fünf Personen besetzt war.

Der Fahrer des Wagens konnte, trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung, einen Zusammenstoß nicht vermeiden.

Die Insassen des Peugeot wurden zur weiteren Behandlung leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Aufgrund des Unfalls war der Auf- und Abfahrtsbereich der B469 im diesem Bereich für eine Stunde vollgesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Stockstadt war mit einer Vielzahl von Kräften im Einsatz.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro an beiden Fahrzeugen.

mkl/Polizei Aschaffenburg